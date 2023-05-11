Холодный Парфен Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолодный Парфен Федорович

Холодный Парфен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Холодный Федор Дионисиевич

Мать: Вера Леонтьевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Вера Парфеновна

Мать ребёнка: Холодная Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1807

Сын: Холодный Захарий Парфенович

Мать ребёнка: Холодная Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодная Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close