Холодный Парфен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Холодный Федор Дионисиевич
Мать: Вера Леонтьевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Вера Парфеновна
Мать ребёнка: Холодная Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1807
Сын: Холодный Захарий Парфенович
Мать ребёнка: Холодная Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно