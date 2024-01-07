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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шестимцев (шешминцов) Михайло Саввин

Отец ребёнка: Шестимцев Савва Филлипов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шестимцев Денис Саввин

Отец ребёнка: Шестимцев Савва Филлипов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Максимов

Отец ребёнка: Максим

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