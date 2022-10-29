Степанова Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1946
Дата смерти29.10.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1965
Сын: Степанов Станислав Геннадьевич
Отец ребёнка: Степанов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1971
Дочь: Степанова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Степанов Геннадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.2022