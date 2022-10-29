Степанова Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1946

Дата смерти

29.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1965

Сын: Степанов Станислав Геннадьевич

Отец ребёнка: Степанов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
01.04.1971

Дочь: Степанова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Степанов Геннадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Геннадий Михайлович

Смерть
29.10.2022
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