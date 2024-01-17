Воронова Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Григорий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Григорий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Воронов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно