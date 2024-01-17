Воронова Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Григорий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Григорий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Воронов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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