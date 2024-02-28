Миронова Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Надежда Семеновна

Место рождения

Средний-Двор, Каликинская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён Михаилович

Мать: не указана

Средний-Двор, Каликинская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
16.01.1912

Муж: Миронов Николай Александрович

Рождение ребёнка
19.10.1912

Сын: Миронов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Александрович

Рождение ребёнка
01.12.1918

Дочь: Миронова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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