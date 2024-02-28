Миронова Надежда Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён Михаилович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1912
Рождение ребёнка
19.10.1912
Сын: Миронов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Александрович
Рождение ребёнка
01.12.1918
Дочь: Миронова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Александрович
Смерть
Неизвестно