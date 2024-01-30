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Fromm Gustav
Fromm Gustav
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Древо
Место рождения
Virumaa
Дата рождения
13.10.1853
Дата смерти
30.03.1914
Пол
Мужской
Отец
From Jaan
1814 г.р.
Мать
From (Nogo) Ann
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1853
Отец:
From Jaan
Мать:
From Ann
Virumaa
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.03.1914
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