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Fromm Gustav

Место рождения

Virumaa

Дата рождения

13.10.1853

Дата смерти

30.03.1914

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1853

Отец: From Jaan

Мать: From Ann

Virumaa
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.03.1914
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