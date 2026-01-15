Донской Дмитрий Иванович 1350 — найти родственников по фамилии на Familio
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Донской Дмитрий Иванович

Автор
ДЗ
Затонцев Д.

мужской, родился 1350

Мать
Ивановна АлександраНеизвестно г.р.
Отец
Калита Иван Иванович1326 г.р.
Супруги
ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
АнастасияНеизвестно г.р.
АннаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1350

Отец: Калита Иван Иванович

Мать: Ивановна Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донской Константин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донской Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донской Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первый Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донской Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

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