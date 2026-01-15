Донской Дмитрий Иванович
мужской, родился 1350
МатьИвановна АлександраНеизвестно г.р.
ОтецКалита Иван Иванович1326 г.р.
Супруги
ЕвдокияНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1350
Отец: Калита Иван Иванович
Мать: Ивановна Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донской Константин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донской Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первый Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия