Абдюханов Сулейман
Место рожденияСафажай(Красная Горка )Пильнинский р-н Нижегородской обл
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Искаков Абдюхан
Мать: Нафидя
Сафажай(Красная Горка )Пильнинский р-н Нижегородской обл
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Сафажай(Красная Горка )Пильнинский р-н Нижегородской обл
Смерть
Неизвестно