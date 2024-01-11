Абдюханов Сулейман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдюханов Сулейман

Место рождения

Сафажай(Красная Горка )Пильнинский р-н Нижегородской обл

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Искаков Абдюхан

Мать: Нафидя

Сафажай(Красная Горка )Пильнинский р-н Нижегородской обл
Рождение ребёнка
1874

Сын: Абдуханов Муса Сулейман

Мать ребёнка: не указана

Сафажай(Красная Горка )Пильнинский р-н Нижегородской обл
Смерть
Неизвестно
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