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(Кованько) Мария Григорьевна
(Кованько) Мария Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Пол
Женский
Отец
Кованько Григорий Иванович
Мать
Кованько Евдокия
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Кованько Григорий Иванович
Мать:
Кованько Евдокия
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