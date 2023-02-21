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(Кованько) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Кованько Григорий Иванович

Мать: Кованько Евдокия

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