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Шутов Яков Лукин

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Место рождения

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Около 1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Шутов Лука Терентьев

Мать: Шутова Ирина Филиппова

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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