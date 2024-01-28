Украинская Юлия младшая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.2015
Сын: Украинский Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Украинский Антон Юрьевич
Рождение ребёнка
01.06.2018
Сын: Украинский Андрей Антонович
Отец ребёнка: Украинский Антон Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно