Тихомиров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
2015

Жена: Тихомирова Яна Николаевна

Рождение ребёнка
2016

Дочь: Тихомирова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Тихомирова Яна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2018

Дочь: Тихомирова Дарья Павловна

Мать ребёнка: Тихомирова Яна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2021

Дочь: Тихомирова Вера Павловна

Мать ребёнка: Тихомирова Яна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2023

Сын: Тихомиров Николай Павлович

Мать ребёнка: Тихомирова Яна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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