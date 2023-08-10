Тихомиров Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
2015
Рождение ребёнка
2016
Дочь: Тихомирова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Тихомирова Яна Николаевна
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Тихомирова Дарья Павловна
Мать ребёнка: Тихомирова Яна Николаевна
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Тихомирова Вера Павловна
Мать ребёнка: Тихомирова Яна Николаевна
Рождение ребёнка
2023
Сын: Тихомиров Николай Павлович
Мать ребёнка: Тихомирова Яна Николаевна