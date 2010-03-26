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Юдина Анастасия Александровна
Юдина Анастасия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.03.2010
Пол
Женский
Отец
Юдин Александр Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Юдина Екатерина Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2010
Отец:
Юдин Александр Сергеевич
Мать:
Юдина Екатерина Владимировна
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