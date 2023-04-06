Солдатов (однодворец) Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Солдатов (однодворец) Иосиф Агеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Солдатова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Солдатова Прасковья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно