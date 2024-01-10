Сакошев Павел (Подноп) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Сакошева Анастасия Ивановна
Баушка
Рождение ребёнка
27.09.1923
Дочь: Чепканакова Антонида Павловна
Мать ребёнка: Сакошева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сакошева Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Сакошева Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно