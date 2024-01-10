Сакошев Павел (Подноп) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакошев Павел (Подноп) Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сакошев Николай Павлович

Мать ребёнка: Сакошева Анастасия Ивановна

Баушка
Рождение ребёнка
27.09.1923

Дочь: Чепканакова Антонида Павловна

Мать ребёнка: Сакошева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сакошева Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Сакошева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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