Никифор Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Пахомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1697 г.р.

Дети

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Пахом

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Никитишна

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Савин Никифорович

Мать ребёнка: Дарья Никитишна

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Елеазар Никифорович

Мать ребёнка: Дарья Никитишна

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: Дарья Никитишна

Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Дарья Никитишна

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Пахом Никифорович

Мать ребёнка: Дарья Никитишна

Смерть
Неизвестно

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