Никифор Пахомович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: Пахом
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Никитишна
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Савин Никифорович
Мать ребёнка: Дарья Никитишна
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Елеазар Никифорович
Мать ребёнка: Дарья Никитишна
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: Дарья Никитишна
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Дарья Никитишна
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Пахом Никифорович
Мать ребёнка: Дарья Никитишна
Смерть
Неизвестно