Семененко Раиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко Раиса Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1959

Дочь: Вороненкова Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Иванов Геннадий Александрович

Борисоглебка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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