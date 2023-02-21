Семененко Раиса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1959
Дочь: Вороненкова Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Иванов Геннадий Александрович
Борисоглебка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно