Мазитов Халит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитов Халит

Место рождения

Верхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Аюпов Абдул-Мазит

Мать: Махбубя

Верхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1821

Сын: Халитов Абжалил

Мать ребёнка: Жамиля

Верхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1823

Сын: Халитов Гайнетдин

Мать ребёнка: Жамиля

Верхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1830

Сын: Халитов Бикбол

Мать ребёнка: Жамиля

Верхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жамиля

Смерть
Неизвестно
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