Мазитов Халит
Место рожденияВерхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Аюпов Абдул-Мазит
Мать: Махбубя
Верхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1821
Сын: Халитов Абжалил
Мать ребёнка: Жамиля
Верхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1823
Сын: Халитов Гайнетдин
Мать ребёнка: Жамиля
Верхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1830
Сын: Халитов Бикбол
Мать ребёнка: Жамиля
Верхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жамиля
Смерть
Неизвестно