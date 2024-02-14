Федосов Никита Алексеевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения01.04.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1884
Бракосочетание
18.10.1902
Рождение ребёнка
02.08.1903
Сын: Федосов Василий
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1908
Сын: Федосов Федот
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
15.02.1912
Сын: Федосов Федор
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Фекла Васильевна
Смерть
Неизвестно