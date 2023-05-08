Свищева Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Свищев Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 08.02.1814
Отец ребёнка: Свищев Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
25.09.1817
Дочь: Свищева Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Свищев Никита Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно