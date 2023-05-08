Свищева Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищева Матрона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Свищев Емельян Никитич

Отец ребёнка: Свищев Никита Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 08.02.1814

Сын: Свищев Григорий Никитич

Отец ребёнка: Свищев Никита Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1817

Дочь: Свищева Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Свищев Никита Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищев Никита Яковлевич

Смерть
Неизвестно