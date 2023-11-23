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Ушаков Василий Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1841

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Ушаков Афанасий Яковлев

Мать: Ушакова Ирина Афанасьева

Ушаков Василий Афанасьевич (1773 - ?) Родился в семье пономаря села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Афанасия Яковлевича. Из верхнего грамматического класса, 11 февраля 1789 года определен дьяч... Показать все
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ушаков Лука Васильевич

Мать ребёнка: Ушакова Ирина Стефанова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ушаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ушакова Ирина Стефанова

Рождение ребёнка
03.10.1806

Дочь: Афанасия Васильева

Мать ребёнка: Ушакова Ирина Стефанова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ушаков Алексей Васильев

Мать ребёнка: Ушакова Ирина Стефанова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ушаков Николай Васильев

Мать ребёнка: Ушакова Ирина Стефанова

Ушаков Николай Васильевич (1815 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Василия Ушакова. Обучался в Угличском уездном училище. В 1832 году определен во дьячка к церкви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Ирина Стефанова

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Никольского на Курбице Рыбинского уезда
Смерть
До 1841
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