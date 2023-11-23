Ушаков Василий Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Ушаков Афанасий Яковлев
Мать: Ушакова Ирина Афанасьева
Ушаков Василий Афанасьевич (1773 - ?) Родился в семье пономаря села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Афанасия Яковлевича. Из верхнего грамматического класса, 11 февраля 1789 года определен дьяч... Показать все
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Ушакова Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Ушакова Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
03.10.1806
Дочь: Афанасия Васильева
Мать ребёнка: Ушакова Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Ушакова Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Ушакова Ирина Стефанова
Ушаков Николай Васильевич (1815 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Василия Ушакова. Обучался в Угличском уездном училище. В 1832 году определен во дьячка к церкви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Ирина Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Никольского на Курбице Рыбинского уезда
Смерть
До 1841