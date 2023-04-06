Сентемов Лев Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Сентемов Прокофей Герасимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Евдокия Львова
Мать ребёнка: Сентемова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Елена Львова
Мать ребёнка: Сентемова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Феодосия Львова
Мать ребёнка: Сентемова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802