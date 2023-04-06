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Сентемов Лев Прокофьев

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Место рождения

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Сентемов Прокофей Герасимов

Мать: не указана

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Евдокия Львова

Мать ребёнка: Сентемова Параскева Иванова

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Елена Львова

Мать ребёнка: Сентемова Параскева Иванова

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Феодосия Львова

Мать ребёнка: Сентемова Параскева Иванова

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Параскева Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1802
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