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Андреев Сергей Павлович

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Место рождения

Рябинкино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Андреев Павел Иванович

Мать: Андреева Евфалия Павловна

Рябинкино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Маргарита

Работа или профессия
Неизвестно
неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождествено, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
7 классов
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1960
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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