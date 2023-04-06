Андреев Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Андреев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Маргарита
Работа или профессия
Неизвестно
неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождествено, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
7 классов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно