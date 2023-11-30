Соколова Юлия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1991
Дочь: Зорина Наталья Олеговна
Отец ребёнка: Соколов Олег Вячеславович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1995
Сын: Соколов Владислав Олегович
Отец ребёнка: Соколов Олег Вячеславович