Авруцкая Гинда Аврумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвруцкая Гинда Аврумовна

Авруцкая Гинда Аврумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Авруцкий Моисей Иосифович

Отец ребёнка: Авруцкий Иось Янкелевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ахтер Роза Иосифовна

Отец ребёнка: Авруцкий Иось Янкелевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кушнир Дина Иосифовна

Отец ребёнка: Авруцкий Иось Янкелевич

Рождение ребёнка
27.01.1908

Сын: Авруцкий Лейб (Лев) Иосифович

Отец ребёнка: Авруцкий Иось Янкелевич

Шпола, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авруцкий Иось Янкелевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close