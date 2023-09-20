Авруцкая Гинда Аврумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Авруцкий Моисей Иосифович
Отец ребёнка: Авруцкий Иось Янкелевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ахтер Роза Иосифовна
Отец ребёнка: Авруцкий Иось Янкелевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кушнир Дина Иосифовна
Отец ребёнка: Авруцкий Иось Янкелевич
Рождение ребёнка
27.01.1908
Сын: Авруцкий Лейб (Лев) Иосифович
Отец ребёнка: Авруцкий Иось Янкелевич
Шпола, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно