Мясищева (Воробьёва) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Фёдор
Мать: Воробьёва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясищев Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясищева Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясищева Вера
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мясищев Д В
Смерть
Неизвестно