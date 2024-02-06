Мясищева (Воробьёва) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясищева (Воробьёва) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Фёдор

Мать: Воробьёва Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясищев Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясищева Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясищева Вера

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясищев Д В

Смерть
Неизвестно
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