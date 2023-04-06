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Кувыркин Михаил Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

13.01.1862

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Проверить Кувыркин Михаил Евграфов

Мать: не указана

Смерть
13.01.1862
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от краснухи | Смерть в возрасте 2 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.249, л.501об-502, запись 1
Похороны
15.01.1862
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 2 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.249, л.501об-502, запись 1Погребение совершал священник Владимир Соколов с дьяконом Николаем Виноградовым, дьячком Александром Соколовым и пономарем ... Показать все
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