Кувыркин Михаил Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти13.01.1862
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Проверить Кувыркин Михаил Евграфов
Мать: не указана
Смерть
13.01.1862
Причина смерти: от краснухи | Смерть в возрасте 2 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.249, л.501об-502, запись 1
Похороны
15.01.1862
Смерть в возрасте 2 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.249, л.501об-502, запись 1Погребение совершал священник Владимир Соколов с дьяконом Николаем Виноградовым, дьячком Александром Соколовым и пономарем ... Показать все