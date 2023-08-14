(Иванова) Пелагея (Полина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Пелагея (Полина) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Иванова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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