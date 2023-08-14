(Иванова) Пелагея (Полина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Уршель Дочери в Москве