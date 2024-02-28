Левчук Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левчук Михаил Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левчук Николай Петрович

Мать: Левчук Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1992

Дочь: Плотникова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Левчук Елена Сергеевна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
26.05.2001

Дочь: Левчук Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Левчук Елена Сергеевна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левчук Елена Сергеевна

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