Левчук Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левчук Николай Петрович
Мать: Левчук Надежда Петровна
Рождение ребёнка
16.11.1992
Дочь: Плотникова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Левчук Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
26.05.2001
Дочь: Левчук Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Левчук Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левчук Елена Сергеевна