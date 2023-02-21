Милов Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милов Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милова Галина Александровна

Актюбинск, Казахстан
Рождение ребёнка
07.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милова Галина Александровна

Актюбинск, Казахстан
Смерть
Неизвестно
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