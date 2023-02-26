Улита Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1806

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Тихонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Пётр Тихонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Дария

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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