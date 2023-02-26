Улита Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1806
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Тихонов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Пётр Тихонов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Дария
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно