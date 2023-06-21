Корякина (Самоделкина) Екатерина Елизаровна
Место рожденияд. Николаевское Яранский уезд Вятская губерния
Дата рождения17.11.1888
Дата смерти21.08.1956
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1888
Отец: Самоделкин Елизар
Мать: не указана
д. Николаевское Яранский уезд Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1908
Рождение ребёнка
25.12.1913
Дочь: Макарова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Корякин Василий Алексеевич
д. Николаевское Яранский уезд Вятская губерния
Смерть
21.08.1956
д. Николаевское Яранский уезд Вятская губерния
д. Николаевское Яранский уезд Вятская губерния
Похороны
Неизвестно