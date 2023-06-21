Корякина (Самоделкина) Екатерина Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякина (Самоделкина) Екатерина Елизаровна

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Место рождения

д. Николаевское Яранский уезд Вятская губерния

Дата рождения

17.11.1888

Дата смерти

21.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1888

Отец: Самоделкин Елизар

Мать: не указана

д. Николаевское Яранский уезд Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1908

Муж: Корякин Василий Алексеевич

Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1913

Дочь: Макарова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Корякин Василий Алексеевич

д. Николаевское Яранский уезд Вятская губерния
Смерть
21.08.1956
д. Николаевское Яранский уезд Вятская губерния
д. Николаевское Яранский уезд Вятская губерния
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область