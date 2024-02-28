Булычева (Теплякова) Мавра Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычева (Теплякова) Мавра Спиридоновна

Место рождения

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

02.06.1894

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Тепляков Спиридон Иванович

Мать: Теплякова Оксинья

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евфросинья Петровна

Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Булычев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
18.08.1882

Сын: Булычев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Восприемники: крестьянин Михаил Поляков и крестьянская вдова Карелия Евфимовна Булычева
Смерть
02.06.1894
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: горячка, умерла вдовой
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