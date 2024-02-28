Булычева (Теплякова) Мавра Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти02.06.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Тепляков Спиридон Иванович
Мать: Теплякова Оксинья
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евфросинья Петровна
Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Булычев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
18.08.1882
Отец ребёнка: Булычев Петр Алексеевич
Восприемники: крестьянин Михаил Поляков и крестьянская вдова Карелия Евфимовна Булычева
Смерть
02.06.1894
Причина смерти: горячка, умерла вдовой