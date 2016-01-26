Яловенко Максим Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1980
Дата смерти26.01.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.2007
Дочь: Яловенко Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.2016
Дочь: Яловенко София Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.01.2016