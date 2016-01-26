Яловенко Максим Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яловенко Максим Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1980

Дата смерти

26.01.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.2007

Дочь: Яловенко Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.2016

Дочь: Яловенко София Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.01.2016
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