Гуселетова Марфа Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Марфа Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гуселетов Филимон Васильевич

Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гуселетов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Гуселетов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гуселетов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Афимья Васильевна

Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гуселетов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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