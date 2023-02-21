Гуселетова Марфа Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гуселетов Филимон Васильевич
Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гуселетов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гуселетов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гуселетов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Афимья Васильевна
Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гуселетов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Гуселетов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно