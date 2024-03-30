Благинин Фома Екимович
Место рожденияРоссия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиОколо 28.03.1948
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
23.09.1910
Дочь: Вологина Анна Фоминична
Мать ребёнка: Благинина Елизавета Ивановна
Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Фоминична
Мать ребёнка: Благинина Елизавета Ивановна
Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Смерть
Около 28.03.1948
Россия, Батурино
Похороны
Неизвестно
Батурино