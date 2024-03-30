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Благинин Фома Екимович

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Место рождения

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Около 28.03.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Благинин Еким Зиновьевич

Мать: Благинина Варвара Кирилловна

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
23.09.1910

Дочь: Вологина Анна Фоминична

Мать ребёнка: Благинина Елизавета Ивановна

Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Фоминична

Мать ребёнка: Благинина Елизавета Ивановна

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Смерть
Около 28.03.1948
Россия, Батурино
Похороны
Неизвестно
Батурино
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