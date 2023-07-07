Ананьева Улита Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
18.11.1846
Сын: Ананьев Григорий Романович
Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.10.1849
Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ананьева Агафья Романовна
Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.08.1856 ст.
Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ананьева Татьяна Романовна
Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич
Смерть
Неизвестно