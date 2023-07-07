Ананьева Улита Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Улита Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Муж: Ананьев Роман Тимофеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.11.1846

Сын: Ананьев Григорий Романович

Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.10.1849

Сын: Ананьев Арефий Романович

Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ананьева Агафья Романовна

Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ананьев Степан Романович

Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.08.1856 ст.

Сын: Ананьев Иван Романович

Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ананьева Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Ананьев Роман Тимофеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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