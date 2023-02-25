Беляева Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Мария Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Беляев Кирилл Алексеевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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