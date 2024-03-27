Гульгуня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГульгуня

Гульгуня

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Османов Абубякер

Отец ребёнка: Муслимов Осман

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1802

Сын: Османов Абдулла

Отец ребёнка: Муслимов Осман

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Османов Аксян

Отец ребёнка: Муслимов Осман

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Рахимя

Отец ребёнка: Муслимов Осман

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муслимов Осман

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close