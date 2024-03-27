Гульгуня
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Османов Абубякер
Отец ребёнка: Муслимов Осман
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1802
Сын: Османов Абдулла
Отец ребёнка: Муслимов Осман
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Османов Аксян
Отец ребёнка: Муслимов Осман
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Рахимя
Отец ребёнка: Муслимов Осман
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муслимов Осман
Смерть
Неизвестно