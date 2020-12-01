Серопегин Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1924
Дата смерти?.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924
Рождение ребёнка
1949
Сын: Серопегин Александр Викторович
Мать ребёнка: Серопегина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серопегин Юрий Викторович
Мать ребёнка: Серопегина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серопегина Александра
Смерть
?.12.2020
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область