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Серопегин Виктор Васильевич

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Место рождения

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.11.1924

Дата смерти

?.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924

Отец: Серопегин Василий Ильич

Мать: Серопегина Ксения Петровна

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Серопегин Александр Викторович

Мать ребёнка: Серопегина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серопегин Юрий Викторович

Мать ребёнка: Серопегина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серопегина Александра

Смерть
?.12.2020
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
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