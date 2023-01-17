Евдокимов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Иван Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.02.1887

Дата смерти

28.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1895 по 1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1911 по 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1922
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1922 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.08.1941
Москва, город федерального значения Москва
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