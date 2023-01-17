Евдокимов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1887
Дата смерти28.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1895 по 1911
Место жительства
С 1911 по 1915
Место жительства
С 1915 по 1922
Место жительства
С 1922 по 1941
Смерть
28.08.1941