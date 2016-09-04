Сардина Варвара Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сардина Варвара Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.2016

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2016

Отец: Сардин Роман Андреевич

Мать: Сардина Татьяна

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