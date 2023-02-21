Черепанов Виктор Андреевич
Место рожденияг.Хабаровск
Дата рождения?.09.1941
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1941
Отец: Андрей
Мать: Ефросинья Савельевна
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
?.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1990