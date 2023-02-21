Кренделев Вячеслав Аполлинарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кренделев Вячеслав Аполлинарьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кренделев Аполлинарий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1959

Дочь: Ермолаева Валентина Вячеславовна

Мать ребёнка: Кренделева Александра Акимовна

Аксеново, Грязовецкий район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кренделева Александра Акимовна

Смерть
30.04.1976
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