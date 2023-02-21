Кренделев Вячеслав Аполлинарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.04.1976
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кренделев Аполлинарий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1959
Дочь: Ермолаева Валентина Вячеславовна
Мать ребёнка: Кренделева Александра Акимовна
Аксеново, Грязовецкий район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1976