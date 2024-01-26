Вешинин Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВешинин Гаврил

Вешинин Гаврил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Иван Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.