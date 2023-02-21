Акулиничева Мариамна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1902
Сын: Акулиничев Ананий Тихонович
Отец ребёнка: Акулиничев Тихон Зиновьевич
Архангельское-Грязное Ефремовского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно