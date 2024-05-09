Тулаева Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Тулаева) Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Тулаев Яков Васильевич
Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тулаев Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Тулаев Яков Васильевич
Смерть
1831