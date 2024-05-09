Тулаева Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулаева Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулаев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Тулаева) Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Тулаев Яков Васильевич

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тулаев Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Тулаев Яков Васильевич

Смерть
1831

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