Цветкова (Васильева) Антонина
Место рожденияп.Корзун, Тулунский р-он, Иркутская обл.
Дата рождения15.08.1919
Дата смерти28.07.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919
Отец: Васильев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Участница ВОВ, лейтенант
Рождение ребёнка
01.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вялков Федор Федорович
Смерть
28.07.2008