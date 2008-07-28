Цветкова (Васильева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Васильева) Антонина

Место рождения

п.Корзун, Тулунский р-он, Иркутская обл.

Дата рождения

15.08.1919

Дата смерти

28.07.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.
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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919

Отец: Васильев Степан

Мать: Васильева (Васильева) Павлина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вялков Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Участница ВОВ, лейтенант
Рождение ребёнка
01.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вялков Федор Федорович

Смерть
28.07.2008

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