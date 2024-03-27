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Лаптев Михаил

Место рождения

Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, п. Маячное.

Дата рождения

1918

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Лаптев Иван

Мать: Лаптева Лукерья

Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, п. Маячное.
Рождение ребёнка
26.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Татьяна

Военная награда
Неизвестно
Лаптев Михаил Иванович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, п. Маячное. Юбилейная картотека
Смерть
1996
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