Лаптев Михаил
Место рожденияБашкирская АССР, Куюргазинский р-н, п. Маячное.
Дата рождения1918
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Лаптев Иван
Мать: Лаптева Лукерья
Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, п. Маячное.
Рождение ребёнка
26.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаптева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Татьяна
Военная награда
Неизвестно
Лаптев Михаил Иванович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, п. Маячное. Юбилейная картотека
Смерть
1996