Штейзель Андреас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтейзель Андреас

Штейзель Андреас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штейзель (Кляйн) Елизабет

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Штейзель) Магдалена Катарина

Мать ребёнка: Штейзель (Кляйн) Елизабет

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Штейзель) Анна Мария

Мать ребёнка: Штейзель (Кляйн) Елизабет

Рождение ребёнка
1854

Сын: Штейзель Петр

Мать ребёнка: Штейзель (Кляйн) Елизабет

Рождение ребёнка
01.04.1858

Сын: Штейзель Михаил

Мать ребёнка: Штейзель (Кляйн) Елизабет

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.