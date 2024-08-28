Штейзель Андреас
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Штейзель) Магдалена Катарина
Мать ребёнка: Штейзель (Кляйн) Елизабет
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Штейзель) Анна Мария
Мать ребёнка: Штейзель (Кляйн) Елизабет
Рождение ребёнка
1854
Сын: Штейзель Петр
Мать ребёнка: Штейзель (Кляйн) Елизабет
Рождение ребёнка
01.04.1858
Сын: Штейзель Михаил
Мать ребёнка: Штейзель (Кляйн) Елизабет
Смерть
Неизвестно